На Львівщині горів газопровід
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У п'ятницю близько 15:00 поблизу с. П’ятничани Стрийського району на газопроводі (d-700 мм) Управління магістральних газопроводів "Прикарпаттрансгаз" сталася розгерметизація з подальшим горінням. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Відомчою пожежною охороною загорання ліквідовано.
Газопостачання до населених пунктів не припинялося.
Станом на 7:00 22 червня ремонтні роботи завершені, проводиться перевірка цілісності газопроводу під тиском.
До відновлювальних робіт залучені бригади Бібрського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів. Підрозділи ДСНС не залучалися.
Нагадаємо, у смт. Південне Донецької області під час обстрілів пошкодили газову трубу.