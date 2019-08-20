Во Львовской области екс-глава сельсовета подозревается в растрате миллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Во Львовской области правоохранители разоблачили председателя сельсовета, который незаконно выделял земельные участки собственной жене. Ущерб, нанесенный территориальной общине, составляет около 1 млн гривен. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
“Сотрудники Управления защиты экономики Львовской области совместно со следователями Дрогобычского отдела полиции и под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили председателя сельсовета, который подделал решение сессии местного совета, внеся туда недостоверные данные”, — говорится в сообщении.
В частности, решения касались рассмотрения вопроса о предоставлении разрешения на разработку и утверждение проекта землеустройства по отводу собственной жене земельного участка площадью 1,5118 га для ведения личного хозяйства и участка площадью 0,1435 га для обслуживания жилого строительства.
В дальнейшем на основании поддельных решений сессии была изготовлена техническая документация и получены государственные акты на право собственности этими участками. По предварительным оценкам экспертов стоимость незаконно выделенной земли составляет около одного миллиона гривен.
Бывшему председателю сельсовета сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины (служебная подделка).
Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним, в Винницкой области будут судить сельского главу, присвоившего 100 тыс. грн на строительстве дома культуры.