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На Львівщині ексголова сільради підозрюється в розтраті мільйона гривень

На Львівщині ексголова сільради підозрюється в розтраті мільйона гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. На Львівщині правоохоронці викрили голову сільради, який незаконно виділяв земельні ділянки власній дружині. Збитки, завдані територіальній громаді, становлять близько 1 млн гривень. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

“Співробітники Управління захисту економіки Львівщини спільно зі слідчими Дрогобицького відділу поліції та за процесуального керівництва місцевої прокуратури викрили голову сільради, який підробив рішення сесії місцевої ради, внісши туди недостовірні дані”, — йдеться в повідомленні.

Зокрема, рішення стосувалися розгляду питання про надання дозволу на розробку та затвердження проекту землеустрою з відведення власній дружині земельної ділянки площею 1,5118 га для ведення особистого господарства та ділянки площею 0,1435 га для обслуговування житлового будівництва.

В подальшому на підставі підроблених рішень сесії була виготовлена технічна документація та одержані державні акти на право власності цими ділянками. За попередніми оцінками експертів вартість незаконно виділеної землі становить близько одного мільйона гривень.

Колишньому голові сільради повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).

Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику, обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Вінницькій області судитимуть сільский голову, який присвоїв 100 тис. грн на будівництві будинку культури.

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