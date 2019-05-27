Во Львовской области мужчина устроил стрельбу в магазине
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 мая. УНН. На Сокальщине 39-летний мужчина устроил стрельбу в магазине. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
"В Сокальское отделение полиции 26 мая поступило сообщение от продавца одного из магазинов в городе Белз о том, что около 21.00 в торговое заведение зашел посетитель и произвел несколько выстрелов из неизвестного оружия", - сообщили в Нацполиции.
Правоохранители установили личность злоумышленника - 39-летнего местного жителя. Оружие, похожее на стартовый пистолет, у него изъято и направлено на экспертное исследование.
По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Максимальное наказание, предусмотренное статьей - ограничение свободы на срок до пяти лет.
Проводится досудебное расследование.
Напомним, на столичном Подоле произошла стрельба.