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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110805 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137195 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144533 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130080 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Во Львовской области мужчина устроил стрельбу в магазине

Во Львовской области мужчина устроил стрельбу в магазине

Киев  •  УНН

 • 7900 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 мая. УНН. На Сокальщине 39-летний мужчина устроил стрельбу в магазине. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

"В Сокальское отделение полиции 26 мая поступило сообщение от продавца одного из магазинов в городе Белз о том, что около 21.00 в торговое заведение зашел посетитель и произвел несколько выстрелов из неизвестного оружия", - сообщили в Нацполиции.

Правоохранители установили личность злоумышленника - 39-летнего местного жителя. Оружие, похожее на стартовый пистолет, у него изъято и направлено на экспертное исследование.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Максимальное наказание, предусмотренное статьей - ограничение свободы на срок до пяти лет.

Проводится досудебное расследование.

Напомним, на столичном Подоле произошла стрельба.

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