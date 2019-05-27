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На Львівщині чоловік влаштував стрілянину в магазині

На Львівщині чоловік влаштував стрілянину в магазині

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 27 травня. УНН. На Сокальщині 39- річний чоловік влаштував стрілянину в магазині. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області.

"В Сокальське відділення поліції 26 травня надійшло повідомлення від продавця одного з магазинів у місті Белз про те, що близько 21.00 в торговий заклад зайшов відвідувач та здійснив кілька пострілів з невідомої зброї", - повідомили у Нацполіції.

Правоохоронці встановили особу зловмисника – 39-річного місцевого мешканця. Зброю, схожу на стартовий пістолет, у нього вилучено та скеровано на експертне дослідження.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Максимальне покарання, передбачене статтею - обмеження волі на строк до п’яти років.

Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, на столичному Подолі сталась стрілянина.

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