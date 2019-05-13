Во Львовской области мужчина украл у пенсионерки 30 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Во Львовской области мужчина украл у односельчанки 30 000 гривен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции области.
В Жидачевское отделение полиции обратилась с заявлением 83-летняя жительница одного из сел района. Женщина сообщила, что 12-13 марта неизвестные лица проникли через окно в дом и похитили у нее 30 000 гривен.
Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 36-летний односельчанин потерпевшей. Как выяснилось, мужчина зашел в гости к пенсионерке и, воспользовавшись ее отсутствием, похитил деньги, которые находились в одной из комнат.
Открытое уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины (Кража). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.
Проводится досудебное расследование.
Напомним, в Донецкой области родственники умершего дедушки несколько месяцев присваивали его пенсию.