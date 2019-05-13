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На Львівщині чоловік вкрав у пенсіонерки 30 тис. грн

На Львівщині чоловік вкрав у пенсіонерки 30 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. У Львівській області чоловік вкрав у односільчанки 30 тисяч гривень, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції області.

В Жидачівське відділення поліції звернулася із заявою 83-річна мешканка одного із сіл району. Жінка повідомила, що 12-13 березня невідомі особи проникнули через вікно в будинок та викрали у неї 30 000 гривень.

Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 36-річний односільчанин потерпілої. Як з’ясувалося, чоловік зайшов у гості до пенсіонерки та, скориставшись її відсутністю, викрав гроші, які знаходилися в одній з кімнат.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.

Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, на Донеччині родичі померлого дідуся кілька місяців присвоювали його пенсію.

Українські Національні Новини

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