На Донеччині родичі померлого дідуся кілька місяців присвоювали його пенсію

У ході досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) КК України з'ясувалося, що у вересні 2018 року на облік в Управлінні ПФУ у м. Краматорську у якості отримувача пенсійних виплат постановлено чоловіка, який на той час мав статус тимчасово переміщеної особи.

"У січні 2019 року пенсіонер помер на непідконтрольній українській владі території Донеччини, проте родичі умисно не повідомили управління про факт його смерті та продовжували безпідставно отримувати його пенсію, заволодівши таким чином державними коштами на загальну суму майже 30 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Наразі родичка померлого повністю визнала свою провину у скоєнні зазначеного правопорушення та повернула ПФУ незаконно отримані кошти, зазначили у відомстві.

"У квітні поточного року, завдяки принциповій позиції прокуратури, на рахунок Управління Пенсійного фонду України у м. Краматорську Донецької області повернуто 30 тис. грн", - повідомили у прокуратурі.

Крім того, враховуючи активне сприяння підозрюваної розкриттю злочину, зараз суд вирішує питання щодо звільнення її від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, на Тернопільщині викрили двох листонош на присвоєнні чужих коштів.