В Донецкой области родственники умершего дедушки несколько месяцев присваивали его пенсию
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В Донецкой области родственники умершего пенсионера незаконно завладели 30 тыс. грн его пенсии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.
В ходе досудебного расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) УК Украины выяснилось, что в сентябре 2018 года на учет в Управлении ПФУ в г. Краматорске в качестве получателя пенсионных выплат поставлен мужчина, который в то время имел статус временно перемещенного лица.
"В января 2019 года пенсионер скончался на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области, однако родственники намеренно не сообщили управление о факте его смерти и продолжали безосновательно получать его пенсию, завладев таким образом государственными средствами на общую сумму почти 30 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Сейчас родственница умершего полностью признала свою вину в совершении указанного правонарушения и вернула ПФУ незаконно полученные средства, отметили в ведомстве.
"В апреле текущего года, благодаря принципиальной позиции прокуратуры, на счет Управления Пенсионного фонда Украины в г. Краматорске Донецкой области возвращено 30 тыс. грн", - сообщили в прокуратуре.
Кроме того, учитывая активное содействие подозреваемой раскрытию преступления, сейчас суд решает вопрос об освобождении ее от уголовной ответственности.
Напомним, в Тернопольской области разоблачили двух почтальонов на присвоении чужих средств.