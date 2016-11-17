Во Львовской области мужчина умер от переохлаждения в собственном дворе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Во Львовской области в Дрогобычском районе во дворе дома обнаружили тело хозяина, который умер от переохлаждения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Львовской ОГА.
Вчера, 16 ноября, в селе Уличное Дрогобычского района в собственном дворе обнаружили тело погибшего, 1974 года рождения.
Предполагаемая причина гибели - переохлаждение.
Причины происшествия - выясняются. Проводится доследственная проверка.