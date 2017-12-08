Во Львовской области из-за взрыва на предприятии погиб работник
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 8 декабря. УНН. Во Львовской области на одном из предприятий произошел взрыв, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.
“7 декабря в 15:30 в г.Стрый на ГП „Стрыйский вагоноремонтный завод“ при распылении металлической бочки из-под неизвестного вещества работником предприятия, 1956 года рождения, жителем с. Лановка Стрыйского района, произошел взрыв. В результате взрыва работник получил травмы и в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение Стрыйской ЦРБ, где в 21:40 от полученных травм скончался. Причины происшествия выясняются”, — сообщили в департаменте.
Напомним, 5 декабря в Киеве в результате падения с 25-го этажа новостройки, погиб строитель.
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