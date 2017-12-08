Во Львовской области из-за взрыва на предприятии погиб работник

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 80189 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 54438 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 107704 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109119 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 127460 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105784 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107619 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113122 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117378 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Во Львовской области из-за взрыва на предприятии погиб работник

Во Львовской области из-за взрыва на предприятии погиб работник

Киев  •  УНН

 • 21083 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 8 декабря. УНН. Во Львовской области на одном из предприятий произошел взрыв, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.

“7 декабря в 15:30 в г.Стрый на ГП „Стрыйский вагоноремонтный завод“ при распылении металлической бочки из-под неизвестного вещества работником предприятия, 1956 года рождения, жителем с. Лановка Стрыйского района, произошел взрыв. В результате взрыва работник получил травмы и в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение Стрыйской ЦРБ, где в 21:40 от полученных травм скончался. Причины происшествия выясняются”, — сообщили в департаменте.

Напомним, 5 декабря в Киеве в результате падения с 25-го этажа новостройки, погиб строитель.

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