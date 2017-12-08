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На Львівщині через вибух на підприємстві загинув працівник

На Львівщині через вибух на підприємстві загинув працівник

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 8 грудня. УНН. На Львівщині на одному з підприємств стався вибух, внаслідок якого загинув чоловік. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.

“7 грудня о 15:30 у м. Стрий на ДП „Стрийський вагоноремонтний завод“ під час розпилювання металевої бочки з під невідомої речовини працівником підприємства, 1956 року народження, жителем с. Ланівка Стрийського району, стався вибух. В результаті вибуху працівник отримав травми та вкрай важкому стані був госпіталізований до реанімаційного відділення Стрийської ЦРЛ, де о 21:40 від отриманих травм помер. Причини події з’ясовуються”- повідомили у департаменті.

Нагадаємо, 5 грудня у Києві внаслідок падіння із 25-го поверху новобудови, загинув будівельник.

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