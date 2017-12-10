Во Львовской области из-за прорыва на водопроводе 50 тысяч человек остались без воды

Без водоснабжения остались жители частично Лычаковского района г.Львова и г.Винники (около 50 тыс. населения). В 15:00 прорыв в с. Чижиков ликвидирован, а на участке с. Печения — продолжается.

Отключений в системе теплоснабжения нет. Ситуация контролируется. Работы планируют сегодня завершить.

Во Львовском городском совете сообщили, что сегодня в течение дня во Львове водовозки будут подавать питьевую и техническую воду жителям города.

“Работники ЛГКП „Львовводоканал“ ликвидируют масштабную аварию, которая произошла на водопроводе. Планируется, что в 18:00 сегодня начнется подача воды по ограниченному графику. Сейчас продолжаются сложные сварочные работы на объекте, где произошла авария. Планируем завтра с 6:00 утра восстановить подачу воды в обычном режиме. Коммунальное предприятие имеет три водовозки, которые в течение дня будут подавать питьевую и техническую воду. Сейчас ведем переговоры с частными компаниями, чтобы привлечь к работе также их водовозки. Сначала воду подадут в больницы, которые расположены в Лычаковском районе, позже водовозки будут работать по определенным адресам. Адреса работы частных водовозок будут сообщены дополнительно”, — рассказала директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.

Напомним, из-за непогоды на западной Украине были обесточены более 80 населенных пунктов.