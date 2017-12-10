На Львівщині через прорив на водогоні 50 тисяч людей залишились без води
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 10 грудня. УНН. Близько 8:30 9 грудня надійшло повідомлення що на магістральному водогоні “Плугів-Винники” стався прорив у двох місця, а саме у с. Чижиків Пустомитівського району та у с.Печенія Золочівського району. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.
Без водопостачання залишились жителі частково Личаківського району м. Львова та м. Винники (близько 50 тис. населення). О 15:00 прорив у с. Чижиків ліквідовано, а на ділянці с. Печенія — продовжується.
Відключень у системі теплопостачання немає. Ситуація контрольована. Роботи планують сьогодні завершити.
У Львівській міській раді повідомили, що сьогодні протягом дня у Львові водовозки подаватимуть питну та технічну воду мешканцям міста.
“Працівники ЛМКП „Львівводоканал“ ліквідовують масштабну аварію, яка трапилась на водогоні. Планується, що о 18:00 сьогодні розпочнеться подача води за обмеженим графіком. Зараз тривають складні зварювальні роботи на об’єкті, де трапилась аварія. Плануємо завтра з 6:00 ранку відновити подачу води у звичному режимі. Комунальне підприємство має три водовозки, які протягом дня подаватимуть питну та технічну воду. Зараз ведемо перемовини з приватними компаніями, щоб залучити до роботи також їхні водовозки. Найперше воду буде подано в лікарні, які розташовані у Личаківському районі, пізніше водовозки працюватимуть за визначеними адресами. Адреси роботи приватних водовозок буде повідомлено додатково”, — розповіла директор департаменту житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.
Нагадаємо, через негоду на західній Україні було знеструмлено понад 80 населених пунктів.