На Львівщині через прорив на водогоні 50 тисяч людей залишились без води

ЛЬВІВ-КИЇВ. 10 грудня. УНН. Близько 8:30 9 грудня надійшло повідомлення що на магістральному водогоні “Плугів-Винники” стався прорив у двох місця, а саме у с. Чижиків Пустомитівського району та у с.Печенія Золочівського району. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.