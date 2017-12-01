Во Львовской области возле больницы нашли новорожденного ребенка

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 65672 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 48390 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 57277 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 66334 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 113305 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 113991 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 140503 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107313 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108735 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113333 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Во Львовской области возле больницы нашли новорожденного ребенка

Во Львовской области возле больницы нашли новорожденного ребенка

Киев  •  УНН

 • 26580 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 1 декабря. УНН. Сегодня, 1 декабря, в 8.30 в Яворивской отдел полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что у больницы она обнаружила живого новорожденного ребенка - девочку, которую она занесла в медучреждение. Состояние ребенка врачи оценивают как стабильно удовлетворительное. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Как установили правоохранители, в то время в ту же больницу с сильным кровотечением обратилась 30-летняя жительница одного из населенных пунктов района - мать новорожденного.

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Женщине провели неотложную операцию, сейчас она находится в реанимационном отделении. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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