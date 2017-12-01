Во Львовской области возле больницы нашли новорожденного ребенка
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 1 декабря. УНН. Сегодня, 1 декабря, в 8.30 в Яворивской отдел полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что у больницы она обнаружила живого новорожденного ребенка - девочку, которую она занесла в медучреждение. Состояние ребенка врачи оценивают как стабильно удовлетворительное. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Как установили правоохранители, в то время в ту же больницу с сильным кровотечением обратилась 30-летняя жительница одного из населенных пунктов района - мать новорожденного.
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Женщине провели неотложную операцию, сейчас она находится в реанимационном отделении. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.