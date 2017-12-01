Во Львовской области возле больницы нашли новорожденного ребенка

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Как установили правоохранители, в то время в ту же больницу с сильным кровотечением обратилась 30-летняя жительница одного из населенных пунктов района - мать новорожденного.

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Женщине провели неотложную операцию, сейчас она находится в реанимационном отделении. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.