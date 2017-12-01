На Львівщині біля лікарні знайшли новонароджене дитя
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 1 грудня. УНН. Сьогодні, 1 грудня, о 8.30 у Яворівський відділ поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки, про те, що біля лікарні вона виявила живу новонароджену дитину – дівчинку, яку вона занесла у медзаклад. Стан дитини лікарі оцінюють як стабільно задовільний. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
На місці події працювала слідчо-оперативна група.
Як встановили правоохоронці, у той час в ту ж лікарню з сильної кровотечею звернулась 30-річна мешканка одного з населених пунктів району – матір новонародженої.
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Жінці провели невідкладну операцію, зараз вона перебуває у реанімаційному відділенні. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.