Во Львовской области авто наехало на четырехлетнюю девочку

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Volkswagen Т4, 54-летний житель района, совершил наезд на 4-летнюю девочку, которая перебегала дорогу. Пострадавшая была доставлена ​​в больницу, где медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга" , - говорится в сообщении.



Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.



Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 9.30 на 75 км автодороги Киев - Харьков, вблизи г. Березань Барышевского района. Легковушка врезалась в грузовик, который был припаркован на обочине. В результате столкновения от полученных многочисленных телесных повреждений погибли двое пассажиров автомобиля Ford - 73-летняя мать водителя и его 10-летняя дочь.



