Во Львовской области авто наехало на четырехлетнюю девочку
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Во Львовской области водитель автомобиля Volkswagen наехал на четырехлетнюю девочку, которая перебегала через дорогу. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции, передает УНН.
"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Volkswagen Т4, 54-летний житель района, совершил наезд на 4-летнюю девочку, которая перебегала дорогу. Пострадавшая была доставлена в больницу, где медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга" , - говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 9.30 на 75 км автодороги Киев - Харьков, вблизи г. Березань Барышевского района. Легковушка врезалась в грузовик, который был припаркован на обочине. В результате столкновения от полученных многочисленных телесных повреждений погибли двое пассажиров автомобиля Ford - 73-летняя мать водителя и его 10-летняя дочь.