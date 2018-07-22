На Львівщині авто наїхало на чотирирічну дівчинку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. У Львівській області водій автомобілю Volkswagen наїхав на чотирирічну дівчинку, яка перебігала через дорогу. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції, передає УНН.
"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Т4, 54-річний житель району, скоїв наїзд на 4-річну дівчинку, яка перебігала дорогу. Потерпіла була доставлена у лікарню, де медики діагностували у неї закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні о 9.30 на 75 км автодороги Київ - Харків, поблизу м. Березань Баришівського району. Легковик врізався у вантажівку, яка була припаркована на узбіччі. Внаслідок зіткнення від отриманих чисельних тілесних ушкоджень загинули двоє пасажирів автомобіля Ford - 73-річна мати водія та його 10-річна донька.