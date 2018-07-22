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На Львівщині авто наїхало на чотирирічну дівчинку

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КИЇВ. 22 липня. УНН. У Львівській області водій автомобілю Volkswagen наїхав на чотирирічну дівчинку, яка перебігала через дорогу. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції, передає УНН.

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Т4, 54-річний житель району, скоїв наїзд на 4-річну дівчинку, яка перебігала дорогу. Потерпіла була доставлена у лікарню, де медики діагностували у неї закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні о 9.30 на 75 км автодороги Київ - Харків, поблизу м. Березань Баришівського району. Легковик врізався у вантажівку, яка була припаркована на узбіччі. Внаслідок зіткнення від отриманих чисельних тілесних ушкоджень загинули двоє пасажирів автомобіля Ford - 73-річна мати водія та його 10-річна донька.

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