На Львівщині авто наїхало на чотирирічну дівчинку

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Т4, 54-річний житель району, скоїв наїзд на 4-річну дівчинку, яка перебігала дорогу. Потерпіла була доставлена у лікарню, де медики діагностували у неї закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку", - йдеться у повідомленні.



Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.



Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні о 9.30 на 75 км автодороги Київ - Харків, поблизу м. Березань Баришівського району. Легковик врізався у вантажівку, яка була припаркована на узбіччі. Внаслідок зіткнення від отриманих чисельних тілесних ушкоджень загинули двоє пасажирів автомобіля Ford - 73-річна мати водія та його 10-річна донька.



