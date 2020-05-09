Во Львовской области 39 новых случаев заболевания коронавирусом

“Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 3071 человек, госпитализированы — 464, на амбулаторном лечении — 2607 человек, выписаны — 320 человек. Сейчас в больнице находится 144 человека, из них в реанимации — 8 человек, на аппаратные ИВЛ — 2 человека.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена — у 699 человек, 18 человек умерли. 143 пациенты выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 320 ПЦР-тестов, из которых 39 — положительные”, - сообщили в городском совете.

Как сообщал УНН, в Украине уже 14 710 случаев COVID-19, из них летальные 376.