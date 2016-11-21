На луганском направлении произошло боевое зиткення сил АТО и боевиков

"Вчера утром, после 10:00, оккупанты атаковали наши позиции в Трехизбенке. Бой длился 20 минут и завершился удачно для украинских войск - противник в панике отступил, бросая оружие", - сообщил А.Лысенко.

Также он отметил, что больше всего боевых обстрелов было в Крымском, во время одного из них противник применил миномет.

"Противники нарушили режим тишины в Макоровому и Желтом. Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 5 вражеских обстрелов, в том числе 1 - из тяжелого вооружения", - добавил пресс-секретарь.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки, с 20 на 21 ноября, двух украинских военных ранено за сутки в зоне АТО .