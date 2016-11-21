На луганському напрямку відбулося бойове зіткення сил АТО та бойовиків

"Вчора вранці, після 10 години, окупанти атакували наші позиції в Трьохізбенці. Бій тривав 20 хвилин і завершився вдало для українських військ – противник в паніці відступив, кидаючи зброю", - повідомив А.Лисенко.

Також він наголосив, що найбільше бойових обстрілів було у Кримському, під час одного з них противник застосував міномет.

"Противники порушили режим тиші у Макоровому та Жовтому. Всього за минулу добу на Луганському напрямку відбулося 5 ворожих обстрілів, зокрема 1 – з важкого озброєння", - додав речник.

Як повідомляв УНН, за минулу добу, з 20 на 21 листопада, двоє українських військових поранено за добу в зоні АТО.