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На луганському напрямку відбулося бойове зіткення сил АТО та бойовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Учора на луганському напрямку відбулося бойове зіткення сил АТО та бойовиків в Трьохізбенці, яке тривало двадцять хвилин. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

На луганському напрямку відбулося бойове зіткення сил АТО та бойовиків

"Вчора вранці, після 10 години, окупанти атакували наші позиції в Трьохізбенці. Бій тривав 20 хвилин і завершився вдало для українських військ – противник в паніці відступив, кидаючи зброю", - повідомив А.Лисенко.

Також він наголосив, що найбільше бойових обстрілів було у Кримському, під час одного з них противник застосував міномет.

"Противники порушили режим тиші у Макоровому та Жовтому. Всього за минулу добу на Луганському напрямку відбулося 5 ворожих обстрілів, зокрема 1 – з важкого озброєння", - додав речник.

Як повідомляв УНН, за минулу добу, з 20 на 21 листопада, двоє українських військових поранено за добу в зоні АТО.

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