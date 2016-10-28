На луганском направлении боевики осуществляли обстрелы только из легкого вооружения - А.Лысенко

"На луганском направлении вчера было достаточно спокойно. Противник совершил 3 обстрела наших позиций в районе пересечения линии фронта российско-украинской государственной границы, а также в Попаснянском районе", - сказал А.Лысенко.

Также он добавил, что при этом боевики применили только легкое вооружение.

Напомним, за прошедшие сутки, с 27 на 28 октября, один украинский военнослужащий погиб, еще шесть бойцов были ранены в течение прошедших суток в зоне АТО.