На луганском направлении боевики осуществляли обстрелы только из легкого вооружения - А.Лысенко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. На луганском направлении боевики совершили лишь три обстрела позиций сил АТО из легкого вооружения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"На луганском направлении вчера было достаточно спокойно. Противник совершил 3 обстрела наших позиций в районе пересечения линии фронта российско-украинской государственной границы, а также в Попаснянском районе", - сказал А.Лысенко.
Также он добавил, что при этом боевики применили только легкое вооружение.
Напомним, за прошедшие сутки, с 27 на 28 октября, один украинский военнослужащий погиб, еще шесть бойцов были ранены в течение прошедших суток в зоне АТО.