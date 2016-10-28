На луганському напрямку бойовики здійснювали обстріли лише з легкого озброєння - А.Лисенко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На луганському напрямку бойовики здійснили лише три обстріли позицій сил АТО з легкого озброєння. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"На луганському напрямку вчора було достатньо спокійно. Противник здійснив 3 обстріли наших позицій в районі перетину лінії фронту українсько-російського державного кордону, а також у Попаснянському районі", - сказав А.Лисенко.
Також він додав, що при цьому бойовики застосували лише легке озброєння.
Нагадаєм, за минулу добу, з 27 на 28 жовтня, один український військовослужбовець загинув, ще шістьох бійців було поранено впродовж минулої доби в зоні АТО.