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На луганському напрямку бойовики здійснювали обстріли лише з легкого озброєння - А.Лисенко

На луганському напрямку бойовики здійснювали обстріли лише з легкого озброєння - А.Лисенко

Київ • УНН

 • 6465 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На луганському напрямку бойовики здійснили лише три обстріли позицій сил АТО з легкого озброєння. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

"На луганському напрямку вчора було достатньо спокійно. Противник здійснив 3 обстріли наших позицій в районі перетину лінії фронту українсько-російського державного кордону, а також у Попаснянському районі", - сказав А.Лисенко.

Також він додав, що при цьому бойовики застосували лише легке озброєння.

Нагадаєм, за минулу добу, з 27 на 28 жовтня, один український військовослужбовець загинув, ще шістьох бійців було поранено впродовж минулої доби в зоні АТО.

Українські Національні Новини

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