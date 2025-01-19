На Луганщине враг отбирает жилье у людей с инвалидностью за отсутствие паспорта рф - Сопротивление

Коллаборационисты на временно оккупированной Луганской области ищут людей с ограниченными возможностями и "национализируют" их жилье. Причиной для лишения права украинцев на частную собственность является отсутствие паспорта рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Правда "фронтовики" (так называемый путинский "народный фронт) дают возможность или выбор инвалидам поменять гражданство на российское и тогда последние получают шанс остаться с крышей над головой, - говорится в сообщении.

По данным информационного ресурса, недавно таким шантажом паспортизировали 72-летнюю жительницу оккупированного Луганска, которая имеет инвалидность. Известно, что женщина не может передвигаться самостоятельно, и поэтому стала заложником ситуации, когда без ее согласия и ведома она стала гражданкой РФ.

Напомним

С 1 февраля стоимость проезда в общественном транспорте оккупированного Луганска вырастет до 40 рублей. При этом город фактически не имеет функционирующего общественного транспорта из-за уничтоженного автопарка и нехватки водителей.