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На Луганщині ворог відбирає житло у людей з інвалідністю за відсутність паспорта рф - Спротив

На Луганщині ворог відбирає житло у людей з інвалідністю за відсутність паспорта рф - Спротив

Київ • УНН

 • 33280 перегляди

На окупованій Луганщині колаборанти "націоналізують" житло людей з інвалідністю, які не мають російського паспорта. Нещодавно 72-річну жінку з інвалідністю примусово паспортизували під загрозою втрати житла.

Колаборанти на тимчасово окупованій Луганській області шукають людей з обмеженими можливостями і "націоналізують" їхнє житло. Причиною для позбавлення права українців на приватну власність є відсутність паспорта рф. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Щоправда "фронтовики" (так званий путінський "народний фронт) дають можливість чи то вибір неповносправним поміняти громадянство на російське і тоді останні отримують шанс залишитися із дахом над головою,

- йдеться у повідомленні.

За даними інформаційного ресурсу, нещодавно таким шантажем паспортизували 72-річну мешканку окупованого Луганська, яка має інвалідність. Відомо, що жінка не може пересуватися самостійно, і відтак стала заручником ситуації, коли без її згоди та відома вона стала громадянкою рф.

Нагадаємо

З 1 лютого вартість проїзду у громадському транспорті окупованого Луганська зросте до 40 рублів. При цьому місто фактично не має функціонуючого громадського транспорту через знищений автопарк та брак водіїв.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
luhanskЛуганськ

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