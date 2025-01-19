На Луганщині ворог відбирає житло у людей з інвалідністю за відсутність паспорта рф - Спротив
Київ • УНН
На окупованій Луганщині колаборанти "націоналізують" житло людей з інвалідністю, які не мають російського паспорта. Нещодавно 72-річну жінку з інвалідністю примусово паспортизували під загрозою втрати житла.
Колаборанти на тимчасово окупованій Луганській області шукають людей з обмеженими можливостями і "націоналізують" їхнє житло. Причиною для позбавлення права українців на приватну власність є відсутність паспорта рф. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
Щоправда "фронтовики" (так званий путінський "народний фронт) дають можливість чи то вибір неповносправним поміняти громадянство на російське і тоді останні отримують шанс залишитися із дахом над головою,
За даними інформаційного ресурсу, нещодавно таким шантажем паспортизували 72-річну мешканку окупованого Луганська, яка має інвалідність. Відомо, що жінка не може пересуватися самостійно, і відтак стала заручником ситуації, коли без її згоди та відома вона стала громадянкою рф.
Нагадаємо
З 1 лютого вартість проїзду у громадському транспорті окупованого Луганська зросте до 40 рублів. При цьому місто фактично не має функціонуючого громадського транспорту через знищений автопарк та брак водіїв.