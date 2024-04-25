В Луганской области россияне пытались продвинуться в сторону Невского, детей на оккупированных территориях собираются готовить к войне в летних лагерях - ОВА

В Луганской области за прошедшие сутки российские войска штурмовали вблизи Невского, на оккупированных территориях детей собираются готовить к войне в летних лагерях, сообщил в четверг глава Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.

Детали

"Оккупанты пытались продвинуться в сторону Невского. Их наземная активность также наблюдалась в Серебрянском лесу и Белогоровке. По этим районам била и вражеская авиация. Впрочем, прорвать нашу оборону противнику не удалось. Под артиллерийский огонь попали Стельмаховка и Макеевка. Более 20 беспилотников россиян было зафиксировано возле Невского и Куземовки", - сообщил Лысогор в Telegram.

Также, по его словам, вчера в Новолюбовку и Невское Краснореченской военной администрацией доставлен недельный запас хлеба.

"Захватчики продолжают готовить детей и подростков с оккупированных территорий к войне. Специальную программу на период предстоящих каникул разработало их "министерство просвещения", где нашли способ воспитания поколения будущего "в правильном для россиян духе". Правильном - это подготовить для фронта любого, лишь бы не россиянина", - сообщил Лысогор.

Поэтому, по его данным, "в лагерях отдыха рф будут организованы специальные смены, где будут формировать "социально активную позицию патриота", учить чувствовать "долг перед родиной" и готовить к деятельности в военно-патриотическом для россиян направлении".

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