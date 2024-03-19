путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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Армия рф поздно вечером нанесла ракетный удар по территории предприятия в Харьковской области
Вражеские обстрелы унесли жизни 3 человек, повреждены многоэтажки на элеватор в Херсонской области
Днепропетровщина: оккупанты дважды обстреляли Никопольский район, жертв и пострадавших нет
840 российских военных погибли за сутки
За сутки рф нанесла 348 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области
За сутки рф нанесла 7 ракетных ударов, 70 авиационных атак, 110 залповых обстрелов
Вражеский обстрел в Николаевской области, жертв среди мирного населения нет
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В Луганской области освобожденные населенные пункты постоянно находятся под огневым давлением россиян - ОВА
В освобожденных населенных пунктах Луганской области российские войска постоянно обстреливают и вызывают разрушения, а во время российских "выборов" на оккупированных территориях на избирательном участке в Лутугино были почти пустые урны, а передвижной избирательный участок в Северодонецке сопровождали российские военные.
Армия рф ночью ударила ракетами по Селидовому в Донецкой области: есть пострадавшие
Ночью российские войска нанесли ракетный удар по Селидовому в Донецкой области, в результате которого ранения получили 4 гражданских лица и повреждены 24 частных домохозяйства.
россияне за сутки убили 1 и ранили 5 человек в Донецкой области
18 марта россияне убили 1 жителя и ранили еще 5 в Донецкой области, в результате чего общее количество жертв среди гражданского населения с 24 февраля 2022 года достигло 1 886 погибших и 4 723 раненых, не считая неизвестное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Армия рф поздно вечером нанесла ракетный удар по территории предприятия в Харьковской области
За минувшие сутки около 20 населенных пунктов Харьковской области подверглись вражеским артиллерийским и минометным обстрелам, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, один человек получил ранения в селе Новоосиново.
Вражеские обстрелы унесли жизни 3 человек, повреждены многоэтажки на элеватор в Херсонской области
Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, в результате чего погибли 3 человека, повреждены здания и автомобиль.
Днепропетровщина: оккупанты дважды обстреляли Никопольский район, жертв и пострадавших нет
рф дважды обстреляла Никопольский район вечером, но без жертв, о чем сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации.
840 российских военных погибли за сутки
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 840 человек личного состава.
За сутки рф нанесла 348 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области
россияне совершили 348 обстрелов 14 населенных пунктов Запорожской области, включая ракетные удары, обстрелы из РСЗО и БПЛА, что привело к повреждению жилых домов и инфраструктуры, но обошлось без жертв среди мирного населения.
За сутки рф нанесла 7 ракетных ударов, 70 авиационных атак, 110 залповых обстрелов
За минувшие сутки рф нанесла 7 ракетных ударов, 70 авиаударов и 110 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.
Вражеский обстрел в Николаевской области, жертв среди мирного населения нет
В Николаевской области произошел вражеский артиллерийский обстрел. К счастью, не зафиксировано никаких пострадавших среди гражданского населения.