В Луганской области освобожденные населенные пункты постоянно находятся под огневым давлением россиян - ОВА

В Луганской области освобожденные населенные пункты постоянно находятся под огневым давлением российских войск. На оккупированных территориях на российских "выборах" на самом большом участке в Лутугино посреди дня были почти пустые урны, мобильный участок в Северодонецке сопровождали пять военных рф. Об этом сообщил во вторник глава Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.

Детали

"Освобожденные населенные пункты постоянно находятся под огневым давлением россиян. Разрушений там очень много. Некоторые фиксируются сразу после обстрелов, отдельные - позже. Есть повреждения домов в отдаленных районах или на хуторах, откуда всех давно эвакуировали. Правоохранители фиксируют каждый случай обстрела россиянами как военное преступление. Вчера противник бил из артиллерии и по Невскому, и по Макеевке, и по Новолюбовке. Штурмовые действия оккупанты пытались провести южнее Невского - возле Тернов", - отметил Лысогор в соцсетях.

По его словам, "захватчики делали все возможное и невозможное (последнего было значительно больше) для достижения максимальной явки". "Так, в Лутугино, где волеизъявление происходило в три последних дня, во второй половине суток на самом большом участке города находились три практически пустые урны. Местные догадались о настоящем проценте явки, хотя согласно протоколам, проголосовали почти все", - указал он.

"Один из мобильных участков в Северодонецке, который искал желающих присоединиться к голосованию по улицам города, сопровождали сразу пять военных рф. У прохожих они даже не спрашивали документов - фамилии избирателей фиксировали с их слов", - отметил Лысогор.

На оккупированных территориях Луганской области не дотянули 9,5% до рекордной "явки" на российских "выборах" - ОВА