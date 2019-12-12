В Луганской области задержали доверенное лицо "вора в законе" "Гули Бакинского"

По планам "вора", его человек должен был установить контроль за деятельностью преступных групп, а "Гули Бакинский" дистанционно не придавал ему указания. Для этого гражданин Республики Азербайджан планировал организовать встречу с криминальными элементами, так называемую "сходку".

Чтобы не позволить криминальным элементам влиять на криминогенную ситуацию в области, полицейские установили место нахождения доверенного лица "вора в законе" - частный дом в Лисичанске.

Во вторник, 10 декабря, оперативники Управления стратегических расследований в области Нацполиции, управления уголовного розыска областной милиции и бойцов КОРД задержали данного гражданина в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время обыска у него и изъяли оружие и боеприпасы, а также наркотические средства.

Решаются вопросы об объявлении подозрения и избрании задержанному меры пресечения. Кроме того, после проведения экспертизы изъятых веществ возможна дополнительная квалификация его действий - по статье 309 Уголовного кодекса Украины.

Напоминаем, 6 декабря оперативники стратегических расследований в Киевской области Нацполиции задержали "вора в законе" по прозвищу "Гега Озургетский", который 5 декабря незаконно прибыл на территорию Украины. Сейчас он находится в пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.