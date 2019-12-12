На Луганщині затримали довірену особу "злодія в законі" "Гулі Бакинського"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Правоохоронці Луганщини отримали оперативну інформацію про те, що на територію регіону прибула довірена особа російського "злодія в законі" "Гулі Бакинського". Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Луганській області.
За планами "злодія", його людина повинна була встановити контроль за діяльністю злочинних груп, а "Гулі Бакинський" дистанційно б надавав йому вказівки. Для цього громадянин Республіки Азербайджан планував організувати зустріч із кримінальними елементами, так звану "сходку".
Аби не дозволити кримінальним елементам впливати на криміногенну ситуацію в області, поліцейські встановили місце знаходження довіреної особи "злодія в законі" - приватний будинок у Лисичанську.
У вівторок, 10 грудня, оперативники Управління стратегічних розслідувань в області Нацполіції, управління карного розшуку обласної поліції та бійців КОРД затримали даного громадянина у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку у нього і вилучили зброю та набої до неї, а також наркотичні засоби.
Вирішуються питання про оголошення підозри та обрання затриманому запобіжного заходу. Окрім того, після проведення експертизи вилучених речовин можлива додаткова кваліфікація його дій — за статтею 309 Кримінального кодексу України.
Нагадуємо, 6 грудня оперативники стратегічних розслідувань в Київській області Нацполіції затримали "злодія в законі" на прізвисько "Гега Озургетський", який 5 грудня незаконно прибув на територію України. Наразі він перебуває у пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.