В Луганской области задержали боевика "ЛНР", который находился в общегосударственном розыске
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Служащие контрразведки Службы безопасности Украины в Луганской области задержали боевика так называемой "ЛНР", который находился в общегосударственном розыске. Об этом сообщает пресс-служба контрразведки СБУ, передает УНН.
"В Новоайдарском районе Луганской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали боевика так называемой "ЛНР", который находился в общегосударственном розыске по подозрению в участии в террористической организации", - сообщили в пресс-службе.
По данным СБУ, уроженец Сватовского района присоединился к российско-террористической группировке в конце 2014 года. В составе так называемой "4 Отдельной бригады 2 АК НС ЛНР" он с 2015 года принимал участие в боевых действиях против сил АТО/ООС.
"Следователями органов безопасности задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры", - информируют контрразведчики.
Напомним, контрразведчики СБУ ранее зафиксировали факты принудительного склонения жителей временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области к вступлению в террористические группировки так называемой "ЛНР".