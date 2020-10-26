На Луганщині затримали бойовика "ЛНР", який перебував у загальнодержавному розшуку

“У Новоайдарському районі Луганщини контррозвідники Служби безпеки України затримали бойовика так званої „ЛНР“, який перебував у загальнодержавному розшуку за підозрою в участі у терористичній організації”, — повідомили в пресслужбі.

За даними СБУ, уродженець Сватівського району приєднався до російсько-терористичних угруповань наприкінці 2014 року. У складі так званої “4 Окремої бригади 2 АК НМ ЛНР” він з 2015 року брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС.

“Слідчими органів безпеки затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури”, — інформують контррозвідники.

Нагадаємо, контррозвідники СБУ раніше зафіксували факти примусового схилення мешканців тимчасово непідконтрольної українській владі території Луганської області до вступу в терористичні угруповання так званої “ЛНР”.