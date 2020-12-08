В Луганской области осужден экс-глава сельсовета за публичные призывы изменить границы Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Беловодский районный суд Луганской области приговорил к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком бывшего главу одного из сельских советов Беловодского района Луганской области за публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Луганской областной прокуратуры.
"При поддержке публичного обвинения прокурорами управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта, Луганской областной прокуратуры осужден бывший глава одного из сельских советов Беловодского района Луганской области за публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в ходе судебного разбирательства доказано, что в мае 2014 года обвиняемый принял участие в заседании глав сельских и поселковых советов Беловодского района, во время которого представители оккупационной администрации РФ в Луганской области призвали собравшихся оказать содействие в организации и проведении так называемого референдума по поддержке "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР", а также активно привлекать к этому местных жителей.
"Во исполнение преступных указаний глава сельсовета инициировал общее собрание жителей села Степное Беловодского района, где выступил с публичными призывами к проведению псевдореферендума. Под руководством обвиняемого в населенном пункте фактически была создана так называемая "избирательная комиссия": для проведения незаконного волеизъявления избрано так называемых "голову", "секретаря" и "наблюдателей", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что результаты незаконного референдума в дальнейшем были использованы представителями так называемой "центральной избирательной комиссии ЛНР" оккупационной администрации Российской Федерации для отделения части Луганской области от территории Украины.
"Беловодским районным судом Луганской области гражданин признан виновным в совершении преступления и, учитывая признание своей вины и содействие в раскрытии уголовного преступления ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком", - говорится в сообщении.
Напомним, в Черкассах мужчина в соцсетях призвал изменить границы Украины.