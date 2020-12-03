У Черкасах чоловік у соцмережах закликав змінити межі України

“За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури слідчі Управління СБУ в Черкаській області повідомили про підозру жителю м. Черкаси, який розповсюджував матеріали із закликами до зміни меж території та державного кордону України (ч. 1 ст. 110 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Додамо, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією майна або без такої.

За версією слідства, місцевий житель, використовуючи особисту комп’ютерну техніку, за допомогою персонального акаунту в одній з соціальних мереж розмістив на своїй сторінці матеріали з ідеєю зміни меж території України під назвою “Отмена Украины назначена на май. Александр Роджерс”, які містили цинічні й зневажливі висловлювання щодо відсутності української державності, прав українського народу та влади на займаній території, а також заклики щодо реалізації інших держав своїх прав на території, що належить Україні.

“Згідно з висновком експертизи вказані матеріали, які доводилися до користувачів соціальної мережі, містили публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України”, — зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше Олександр Качура направив в Службу безпеки України депутатське звернення в зв’язку з виконанням гімну Угорщини після присяги новообраними депутатами Сюртівської ОТГ Закарпатської області.



Після цього Служба безпеки України почала перевірку інформації про можливі ознаки протиправної діяльності у діях депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, які після присяги співали гімн Угорщини.