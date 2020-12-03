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У Черкасах чоловік у соцмережах закликав змінити межі України

У Черкасах чоловік у соцмережах закликав змінити межі України

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Черкасах повідомили про підозру чоловіку, який в соцмережах розповсюджував матеріали із закликами до зміни меж території та державного кордону України. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Черкаської області, інформує УНН.

“За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури слідчі Управління СБУ в Черкаській області повідомили про підозру жителю м. Черкаси, який розповсюджував матеріали із закликами до зміни меж території та державного кордону України (ч. 1 ст. 110 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Додамо, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією майна або без такої.

За версією слідства, місцевий житель, використовуючи особисту комп’ютерну техніку, за допомогою персонального акаунту в одній з соціальних мереж розмістив на своїй сторінці матеріали з ідеєю зміни меж території України під назвою “Отмена Украины назначена на май. Александр Роджерс”, які містили цинічні й зневажливі висловлювання щодо відсутності української державності, прав українського народу та влади на займаній території, а також заклики щодо реалізації інших держав своїх прав на території, що належить Україні.

“Згідно з висновком експертизи вказані матеріали, які доводилися до користувачів соціальної мережі, містили публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України”, — зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше Олександр Качура направив в Службу безпеки України депутатське звернення в зв’язку з виконанням гімну Угорщини після присяги новообраними депутатами Сюртівської ОТГ Закарпатської області.

Після цього Служба безпеки України почала перевірку інформації про можливі ознаки протиправної діяльності у діях депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, які після присяги співали гімн Угорщини.

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