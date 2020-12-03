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В Черкассах мужчина в соцсетях призвал изменить границы Украины

В Черкассах мужчина в соцсетях призвал изменить границы Украины

Киев  •  УНН

 • 12819 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Черкассах сообщили о подозрении мужчине, который в соцсетях распространял материалы с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области, информирует УНН.

"Под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры следователи Управления СБУ в Черкасской области сообщили о подозрении жителю Черкасс, который распространял материалы с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины (ч. 1 ст. 110 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Добавим, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

По версии следствия, местный житель, используя личную компьютерную технику, с помощью персонального аккаунта в одной из социальных сетей разместил на своей странице материалы с идеей изменения границ территории Украины под названием "Отмена Украины назначена на май. Александр Роджерс", которые содержали циничные и пренебрежительные высказывания об отсутствии украинской государственности, прав украинского народа и власти на занимаемой территории, а также призывы к реализации других государств своих прав на территории, принадлежащей Украине.

"Согласно заключению экспертизы указанные материалы, что доводились до пользователей социальной сети, содержали публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины", - отметили в прокуратуре.

Напомним, ранее Александр Качура направил в Службу безопасности Украины депутатское обращение в связи с исполнением гимна Венгрии после присяги новоизбранными депутатами Сюртовской ОТГ Закарпатской области.

После этого Служба безопасности Украины начала проверку информации о возможных признаках противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины, которые после присяги пели гимн Венгрии.

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