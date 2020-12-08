На Луганщині засуджено ексголову сільради за публічні заклики змінити межі України

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури засуджено колишнього голову однієї з сільських рад Біловодського району Луганської області за публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 2 ст. 110 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час судового розгляду доведено, що у травні 2014 року обвинувачений взяв участь у засіданні голів сільських та селищних рад Біловодського району, під час якого представники окупаційної адміністрації РФ в Луганській області закликали присутніх сприяти в організації та проведенні так званого референдуму щодо підтримки "Акта про державну самостійність "ЛНР", а також активно залучати до цього місцевих мешканців.

"На виконання злочинних вказівок голова сільради ініціював загальні збори жителів села Степове Біловодського району, де виступив із публічними закликами до проведення псевдореферендуму. Під керівництвом обвинуваченого у населеному пункті фактично було утворено так звану "виборчу комісію": для проведення незаконного волевиявлення обрано так званих "голову", "секретаря" та "наглядачів", - зазначається в повідомленні.

Наголошується, що результати незаконного референдуму у подальшому були використані представниками так званої "центральної виборчої комісії ЛНР" окупаційної адміністрації Російської Федерації для відокремлення частини Луганської області від території України.

"Біловодським районним судом Луганської області громадянина визнано винним у вчиненні злочину та, враховуючи визнання своєї провини й сприяння у розкритті кримінального правопорушення, призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Черкасах чоловік у соцмережах закликав змінити межі України.