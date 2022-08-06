В Луганской области захватчики продолжают атаковать, ВСУ наносят им потери по всем направлениям - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В Луганской области российские оккупанты продолжают атаковать, однако силы обороны наносят противнику потери во всех направлениях. Рашисты ведут наступление по направлению к Бахмуту, продолжаются боевые действия. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.
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«Относительно ситуации на фронте – враг продолжает атаковать, однако силы обороны наносят противнику потери по всем направлениям. Российская армия по-прежнему применяет тактику «выжженной земли», не жалея гражданское население и их дома», - сообщил Гайдай в Telegram.
Детали
По его словам, в течение 5 августа в районе линии фронта между Луганской и Донецкой областями врагом было выпущено пять ракет, еще шесть раз работала ствольная и реактивная артиллерия оккупанта.
«Трижды применялись минометы, штурмовые действия россиян поддерживались танковыми обстрелами и авиацией. По нескольким направлениям россияне пытались захватить более выгодные рубежи, улучшить тактическое положение, но вынуждены были отойти. Ведут наступление в направлении на Бахмут, продолжаются боевые действия», – написал Гайдай.
Дополнение
5 августа Гайдай сообщал, что в Луганской области четыре атаки российских оккупантов завершились их отступлением на предыдущие позиции.
4 августа сообщалось, что украинские военные вынуждены были покинуть шахту "Бытовка" в районе Авдеевки и Семигорья в направлении Бахмута.