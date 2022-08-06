На Луганщині загарбники продовжують атакувати, ЗСУ завдають їм втрат на всіх напрямках - Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. На Луганщині російські окупанти продовжують атакувати, однак сили оборони завдають противнику втрат на всіх напрямках. Рашисти ведуть наступ у напрямку на Бахмут, тривають бойові дії. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.
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«Стосовно ситуації на фронті - ворог продовжує атакувати, однак сили оборони завдають противнику втрат на всіх напрямках. Російська армія, як і раніше, застосовує тактику «випаленої землі», не шкодуючи цивільне населення та їхні домівки», - повідомив Гайдай у Telegram.
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За його словами, упродовж 5 серпня в районі лінії фронту між Луганщиною та Донеччиною ворогом було випущено п’ять ракет, ще шість разів працювала ствольна та реактивна артилерія окупанта.
«Тричі застосовувалися міномети, штурмові дії росіян підтримувалися танковими обстрілами та авіацією. За декількома напрямками росіяни намагалися захопити більш вигідні рубежі, покращити тактичне положення, але вимушені були відійти. Ведуть наступ у напрямку на Бахмут, тривають бойові дії», - написав Гайдай.
Доповнення
5 серпня Гайдай повідомляв, що у Луганській області чотири атаки російських окупантів завершилися їх відступом на попередні позиції.
4 серпня повідомлялося, що українські військові вимушені були залишити шахту "Бутівка" в районі Авдіївки та Семигір'я в напрямку Бахмута.