На Луганщині загарбники продовжують атакувати, ЗСУ завдають їм втрат на всіх напрямках - Гайдай

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 57501 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 103353 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 107704 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 117434 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 112501 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 95674 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 97880 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 254547 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 151804 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 173194 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 133092 перегляди

Корнієнко отримав 4 тис. грн "Зимової єПідтримки", а його дружина близько 60 тис. соцвиплат – декларація

1 квітня, 07:17 • 32945 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 98347 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 52560 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 74089 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 74087 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 254547 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 524160 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 471799 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 675799 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 31829 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 52560 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 98347 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 143514 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 121512 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

На Луганщині загарбники продовжують атакувати, ЗСУ завдають їм втрат на всіх напрямках - Гайдай

На Луганщині загарбники продовжують атакувати, ЗСУ завдають їм втрат на всіх напрямках - Гайдай

Київ • УНН

 • 97952 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. На Луганщині російські окупанти продовжують атакувати, однак сили оборони завдають противнику втрат на всіх напрямках. Рашисти ведуть наступ у напрямку на Бахмут, тривають бойові дії. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.

Цитата

«Стосовно ситуації на фронті - ворог продовжує атакувати, однак сили оборони завдають противнику втрат на всіх напрямках. Російська армія, як і раніше, застосовує тактику «випаленої землі», не шкодуючи цивільне населення та їхні домівки», - повідомив Гайдай у Telegram.

Деталі

За його словами, упродовж 5 серпня в районі лінії фронту між Луганщиною та Донеччиною ворогом було випущено п’ять ракет, ще шість разів працювала ствольна та реактивна артилерія окупанта.

«Тричі застосовувалися міномети, штурмові дії росіян підтримувалися танковими обстрілами та авіацією. За декількома напрямками росіяни намагалися захопити більш вигідні рубежі, покращити тактичне положення, але вимушені були відійти. Ведуть наступ у напрямку на Бахмут, тривають бойові дії», - написав Гайдай.

Доповнення

5 серпня Гайдай повідомляв, що у Луганській області чотири атаки російських окупантів завершилися їх відступом на попередні позиції.

4 серпня повідомлялося, що українські військові вимушені були залишити шахту "Бутівка" в районі Авдіївки та Семигір'я в напрямку Бахмута.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$84,208.20
Золото
$3,159.90
Tesla
$272.44
Brent
$74.86
S&P 500
$5,618.77
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,883.07