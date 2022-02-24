В Луганской области военные ВСУ уничтожили два танка и несколько грузовиков РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В районе Счастья в Луганской области военные Вооруженных сил Украины уничтожили два российских танка и несколько грузовиков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.
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"Оперативная информация с востока Украины. В районе Счастья уничтожены два танка и несколько грузовиков РФ", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что сегодня, 24 февраля, в районе проведения ООС сбито 5 самолетов и вертолет агрессоров.
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Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.
В ряде городов Украины ориентировочно с 5 утра были слышны взрывы. Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, взрывы в Киеве и Харькове были от ракетных ударов.