У районі проведення ООС збито 5 російських літаків та вертоліт - Генеральний штаб ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Сьогодні, 24 лютого, у районі проведення ООС збито 5 літаків та вертоліт агресорів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.
Цитата
“За інформацією командування Об’єднаних Сил, сьогодні, 24 лютого, у районі проведення ОС збито 5 літаків та вертоліт агресорів”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.
У низці міст України орієнтовно з 5 ранку чутно вибухи. Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, вибухи у Києві та Харкові були від від ракетних ударів.