В районе проведения ООС сбито 5 российских самолетов и вертолет - Генеральный штаб ВСУ

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15 марта, 19:03 • 98964 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 128032 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115703 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109909 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100697 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97170 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 84793 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118177 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. Сегодня, 24 февраля, в районе проведения ООС сбито 5 самолетов и вертолет агрессоров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Цитата

“По информации командования Объединенных Сил, сегодня, 24 февраля, в районе проведения ООС сбито 5 самолетов и вертолет агрессоров”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

В ряде городов Украины ориентировочно с 5 утра слышны взрывы. Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, взрывы в Киеве и Харькове были от ракетных ударов.

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