На Луганщині військові ЗСУ знищили два танки та кілька вантажівок РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. В районі Щастя на Луганщині військові Збройних сил України знищили два російських танки та кілька вантажівок. Про це УНН повідомляє з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.
Цитата
"Оперативна інформація зі сходу України. В районі Щастя знищено два танка та декілька вантажівок РФ", - ідеться в повідомленні.
Доповнення
Раніше повідомляли, що сьогодні, 24 лютого, у районі проведення ООС збито 5 літаків та гелікоптер агресорів.
Додамо
Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.
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