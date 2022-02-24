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На Луганщині військові ЗСУ знищили два танки та кілька вантажівок РФ

На Луганщині військові ЗСУ знищили два танки та кілька вантажівок РФ

Київ • УНН

 • 376898 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. В районі Щастя на Луганщині військові Збройних сил України знищили два російських танки та кілька вантажівок. Про це УНН повідомляє з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

Цитата

"Оперативна інформація зі сходу України. В районі Щастя знищено два танка та декілька вантажівок РФ", - ідеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше повідомляли, що сьогодні, 24 лютого, у районі проведення ООС збито 5 літаків та гелікоптер агресорів.

Додамо

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.

У низці міст України орієнтовно з 5 ранку було чутно вибухи. Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, вибухи у Києві та Харкові були від ракетних ударів.

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