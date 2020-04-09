В Луганской области разоблачили должностных лиц "Лисичанскуголь" на присвоении бюджетных средств
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Луганской области Служба безопасности Украины пресекла незаконную деятельность должностных лиц государственного ОАО “Лисичанскуголь”, которые систематически присваивали бюджетные средства, выделенные на зарплаты работникам. По подсчетам, они присвоили более полумиллиона гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
“Сотрудники СБУ установили, что в течение 2017-2019 годов руководители одного из структурных подразделений Лисичанскуголь фиктивно трудоустраивали на предприятие работников, которые фактически в это время находились на заработках в Российской Федерации. Чиновники вносили в официальные документы заведомо ложные сведения о якобы их пребывания на рабочих местах, а начисленную „подчиненным“ зарплату присваивали. Правоохранители задокументировали, что руководители подразделения за этот период присвоили более полумиллиона гривен”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что четырем чиновникам угледобывающего предприятия объявлено о подозрении в совершении по предварительному сговору группой лиц присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным стадовищем, и служебного подлога по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.
Обвинительные материалы направлены в суд. Решается вопрос об отстранении правонарушителей от занимаемых должностей.
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджмент ПАО “Донецкоблгаз” на реализации схемы с растраты государственного природного газа на 1,7 млрд гривен.