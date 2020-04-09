На Луганщині викрили посадовців "Лисичанськвугілля" на привласненні бюджетних коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Луганській області Служба безпеки України припинила незаконну діяльність посадовців державного ПАТ “Лисичанськвугілля”, які систематично привласнювали бюджетні кошти, виділені на зарплати працівникам. За підрахунками, вони привласнили понад півмільйона гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“Співробітники СБУ встановили, що протягом 2017-2019 років керівники одного зі структурних підрозділів Лисичанськвугілля фіктивно працевлаштовували на підприємство працівників, які фактично у цей час перебували на заробітках у Російській Федерації. Посадовці вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про нібито їх перебування на робочих місцях, а нараховану „підлеглим“ зарплату привласнювали. Правоохоронці задокументували, що керівники підрозділу за цей період привласнили понад пів мільйона гривень”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що чотирьом посадовцям вуглевидобувного підприємства оголошено про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим стадовищем, та службового підроблення за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
Обвинувальні матеріали скеровано до суду. Вирішується питання про відсторонення правопорушників від займаних посад.
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