На Луганщине отправили в тюрьму мужчину, который разбил знак "Украина" у КПВВ

“Приговором Беловодского районного суда Луганской области жителя Станично-Луганского района признан виновным и приговорен к 2 годам лишения свободы по факту совершения хулиганских действий (ч. 3 ст. 296 УК Украины)”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что в июле этого года, находясь в нетрезвом состоянии вблизи линии разграничения в пгт. Станица Луганская, ранее судимый за хулиганство 52-летний мужчина, грубо нарушая общественный порядок по мотивам явного неуважения к обществу, умышленно разрушил знак “Украина”, находившийся у контрольного пункта въезда-выезда “Станица Луганская”.

Процессуальным руководителем Луганской местной прокуратуры № 2 Луганской области полностью доказана вина обвиняемого в совершении инкриминируемого уголовного преступления.

Напомним, на Луганщине будут судить 25-летнего мужчину, который в июле в состоянии алкогольного опьянения сжег Государственный Флаг Украины.