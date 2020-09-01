На Луганщине отправили в тюрьму мужчину, который разбил знак "Украина" у КПВВ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. На Луганщине 52-летнего мужчину приговорили к двум годам заключения за то, что он в состоянии алкогольного опьянения разбил знак "Украина" у КПВВ "Станица Луганская". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
“Приговором Беловодского районного суда Луганской области жителя Станично-Луганского района признан виновным и приговорен к 2 годам лишения свободы по факту совершения хулиганских действий (ч. 3 ст. 296 УК Украины)”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что в июле этого года, находясь в нетрезвом состоянии вблизи линии разграничения в пгт. Станица Луганская, ранее судимый за хулиганство 52-летний мужчина, грубо нарушая общественный порядок по мотивам явного неуважения к обществу, умышленно разрушил знак “Украина”, находившийся у контрольного пункта въезда-выезда “Станица Луганская”.
Процессуальным руководителем Луганской местной прокуратуры № 2 Луганской области полностью доказана вина обвиняемого в совершении инкриминируемого уголовного преступления.
Напомним, на Луганщине будут судить 25-летнего мужчину, который в июле в состоянии алкогольного опьянения сжег Государственный Флаг Украины.