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На Луганщині відправили до в’язниці чоловіка, який розтрощив знак “Україна” біля КПВВ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. На Луганщині 52-річного чоловіка засудили до двох років ув’язнення через те, що він у стані алкогольного сп’яніння розтрощив знак “Україна” біля КПВВ “Станиця Луганська”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

На Луганщині відправили до в’язниці чоловіка, який розтрощив знак “Україна” біля КПВВ

“Вироком Біловодського районного суду Луганської області мешканця Станично-Луганського району визнано винним та засуджено до 2 років позбавлення волі за фактом вчинення хуліганських дій (ч. 3 ст. 296 КК України)”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що у липні цього року, перебуваючи напідпитку поблизу лінії розмежування в смт. Станиця Луганська, раніше судимий за хуліганство 52-річний чоловік, грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, умисно зруйнував знак “Україна”, що знаходився біля контрольного пункту в’їзду-виїзду “Станиця Луганська”.

Процесуальним керівником Луганської місцевої прокуратури № 2 Луганської області повністю доведено вину обвинуваченого у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення.

Нагадаємо, на Луганщині судитимуть 25-річного чоловіка, який у липні у стані алкогольного сп’яніння спалив Державний Прапор України.

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