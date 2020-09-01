На Луганщині відправили до в’язниці чоловіка, який розтрощив знак “Україна” біля КПВВ

“Вироком Біловодського районного суду Луганської області мешканця Станично-Луганського району визнано винним та засуджено до 2 років позбавлення волі за фактом вчинення хуліганських дій (ч. 3 ст. 296 КК України)”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що у липні цього року, перебуваючи напідпитку поблизу лінії розмежування в смт. Станиця Луганська, раніше судимий за хуліганство 52-річний чоловік, грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, умисно зруйнував знак “Україна”, що знаходився біля контрольного пункту в’їзду-виїзду “Станиця Луганська”.

Процесуальним керівником Луганської місцевої прокуратури № 2 Луганської області повністю доведено вину обвинуваченого у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення.

Нагадаємо, на Луганщині судитимуть 25-річного чоловіка, який у липні у стані алкогольного сп’яніння спалив Державний Прапор України.