На Луганщині відправили до в’язниці чоловіка, який розтрощив знак “Україна” біля КПВВ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. На Луганщині 52-річного чоловіка засудили до двох років ув’язнення через те, що він у стані алкогольного сп’яніння розтрощив знак “Україна” біля КПВВ “Станиця Луганська”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
“Вироком Біловодського районного суду Луганської області мешканця Станично-Луганського району визнано винним та засуджено до 2 років позбавлення волі за фактом вчинення хуліганських дій (ч. 3 ст. 296 КК України)”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що у липні цього року, перебуваючи напідпитку поблизу лінії розмежування в смт. Станиця Луганська, раніше судимий за хуліганство 52-річний чоловік, грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, умисно зруйнував знак “Україна”, що знаходився біля контрольного пункту в’їзду-виїзду “Станиця Луганська”.
Процесуальним керівником Луганської місцевої прокуратури № 2 Луганської області повністю доведено вину обвинуваченого у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення.
Нагадаємо, на Луганщині судитимуть 25-річного чоловіка, який у липні у стані алкогольного сп’яніння спалив Державний Прапор України.