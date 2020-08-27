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На Луганщині судитимуть чоловіка, який напідпитку спалив прапор України

Київ • УНН

 • 20236 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. На Луганщині судитимуть 25-річного чоловіка, який у липні у стані алкогольного сп’яніння спалив Державний Прапор України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

На Луганщині судитимуть чоловіка, який напідпитку спалив прапор України

"Прокурорами... направлено до суду обвинувальний акт за фактом наруги над Державним Прапором України ( ч. 1 ст. 338 КК України)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що за даними слідства, 30 липня 2020 року 25-річний житель села Можняківка Новопсковського району Луганщини, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, поблизу місцевого магазину зняв Державний Прапор з флагштока та публічно його спалив.

За протиправні дії чоловіку загрожує покарання у вигляді штрафу від 1000 до 4000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, у Луганській області п’яний чоловік поблизу місцевого магазину зняв державний прапор з флагштоку та публічно його спалив. 

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