В Луганской области будут судить мужчину, который нетрезвым сжег флаг Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Луганской области будут судить 25-летнего мужчину, который в июле в состоянии алкогольного опьянения сжег Государственный Флаг Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
"Прокурорами... направлено в суд обвинительный акт по факту надругательства над Государственным Флагом Украины (ч. 1 ст. 338 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по данным следствия, 30 июля 2020 года 25-летний житель села Можняковка Новопсковского района Луганской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вблизи местного магазина снял Государственный Флаг с флагштока и публично его сжег.
За противоправные действия мужчине грозит наказание в виде штрафа от 1000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 3 лет.
Напомним, в Луганской области пьяный мужчина вблизи местного магазина снял государственный флаг с флагштока и публично его сжег.