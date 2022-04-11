В Луганской области украинские защитники сбили российский самолет

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"У нас есть две хорошие новости. Вчера вечером наши накрыли артиллерийский склад в Новоайдаре, а сегодня сбили один самолет", - сказал Гайдай.

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Ранее Гайдай заявлял, что в Луганской области не осталось уцелевших объектов критической и любой другой инфраструктуры.

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Российские оккупанты обстреляли Лисичанск из тяжелого вооружения, один погибший.