На Луганщині українські захисники збили російський літак

Цитата

"У нас є дві хороші новини. Вчора ввечері наші накрили артилерійський склад у Новоайдарі, а сьогодні збили один літак", - сказав Гайдай.

Доповнення

Раніше Гайдай заявляв, що в Луганській області не залишилось уцілілих об’єктів критичної та будь якої іншої інфраструктури.

Додамо

Російські окупанти обстріляли Лисичанськ з важкого озброєння, один загиблий.