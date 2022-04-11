На Луганщині українські захисники збили російський літак
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Луганській області українські військові збили російський літак. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
Цитата
"У нас є дві хороші новини. Вчора ввечері наші накрили артилерійський склад у Новоайдарі, а сьогодні збили один літак", - сказав Гайдай.
Доповнення
Раніше Гайдай заявляв, що в Луганській області не залишилось уцілілих об’єктів критичної та будь якої іншої інфраструктури.
Додамо
Російські окупанти обстріляли Лисичанськ з важкого озброєння, один загиблий.