На Луганщине будут судить "замминистра ЛНР"

"Поскольку чиновник скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, в отношении последнего осуществлена ​​процедура специального предварительного расследования, по результатам которой обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении.

По данным следствия, как сообщили в прокуратуре, в 2016 году гражданин Украины дал согласие на назначение себя на должность так называемого "заместителя министра" и до сих пор организовывает функционирование и деятельность указанного ведомства в разных отраслях промышленности.

Своими действиями "заместитель министра", отметили в ведомстве, наносит вред государственным интересам Украины и нарушает права граждан Украины, проживающих на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области.

Как сообщал УНН, на Луганщине следователи СБУ завершили досудебное расследование и направили в суд десять обвинительных актов по уголовным производством в отношении так называемых "силовиков" террористической организации "ЛНР".